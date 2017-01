Vandenberghe werkt al meer dan dertig jaar voor ING (en voorloper Bank Brussel Lambert). Hij is CEO sinds mei 2013 en blijft dat ook tot 28 februari. Zijn opvolger "zal binnen afzienbare tijd aangekondigd worden en is afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouder", zo staat in een persbericht.

ING België zit in volle herstructurering. Er staan de komende jaren tot 3.500 banen op het spel, waarvan maximaal 1.700 naakte ontslagen. De directie wil ook ING en het filiaal Record Bank samenvoegen, waarbij 600 van de 1.250 agentschappen van het gezamenlijke net dreigen te verdwijnen. De bekendmaking van de plannen in oktober vorig jaar was "heel moeilijk", zei Vandenberghe toen. "Ik heb de voorbije nachten slecht geslapen."

Eerder deze week schortten de vakbonden nog de onderhandelingen over de herstructurering op.