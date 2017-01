De Leeuw “Akkoord is goed voor de economie en goed voor de mensen”

ABVV-voorzitter Rudi De Leeuw is positief over het akkoord dat vanavond is bereikt door de Groep van tien.

