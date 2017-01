De bitcoin is wel degelijk springlevend, alleen zien wij het niet. In Azië is er veel meer interesse voor de digitale munt. Zo zoeken de Chinezen steeds massaler hun heil in bitcoin, om de steeds strengere regels rond hun eigen munt te omzeilen. In India ontstond eind vorig jaar paniek toen de regering besloot om het meest gebruikte papieren geld waardeloos te verklaren, in de hoop de strijd tegen zwart geld te kunnen winnen.

De Indiërs haastten zich naar de bank, om een rekening te openen en om hun waardeloze briefjes in te ruilen tegen “legaal” betaalmiddel. Maar er gebeurde nog iets. De handel in bitcoin ging sterk de hoogte in. En daar ligt meteen ook de sterkte van de digitale munt. Het is een heel goed alternatief in landen waar de courante munt(en), of de economie in zijn geheel, in een (diepe) crisis zit.