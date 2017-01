Het gaat niet alleen over de lonen. "De instapleeftijd voor eindeloopbaan wordt lichtjes verhoogd, maar we werken eraan dat mensen die een lange loopbaan en een moeilijk beroep hebben zeker op brugpensioen kunnen", aldus nog De Leeuw. ER blijft ook sociale bescherming in gevallen van bedrijfsherstructering. "Wij gaan stap voor stap naar een hogere leeftijd, maar het is duidelijk dat die mensen de komende jaren nog de kans hebben om in dat brugpensioen te stappen."

"We hebben aan de pensioenen gedacht, aan de werkloosheidsuitkeringen, aan de ziekteuitkeringen, aan bijzondere gevallen als alleenstaande moeders met kinderen", zegt DE Leeuw nog. "Zij kunnen ook beter gebruik kunnen maken van het systeem van loopbaanonderbreking/tijdskrediet."

"We hebben hard onderhandeld, maar er is goed nieuws voor de mensen. Er is weer sociale vooruitgang." De vakbonden moeten het ontwerpakkoord nu wel nog aan hun achterban overleggen, maar dat zal allicht geen problemen geven.