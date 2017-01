Bekroonde Ageas-baas: "Groeiende kloof arm-rijk is zorgwekkend"

Een krant riep hem al uit tot CEO van het jaar en nu is Bart De Smet van Ageas volgens het weekblad "Trends" ook Manager van het jaar. Of hij zich aangesproken voelt door het fenomeen "graaidag"? "Ik word goed betaald, maar geld is niet mijn motivator. En we betalen natuurlijk ook veel belastingen."

