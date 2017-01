VW is bereid om een boete van 4,3 miljard dollar te betalen aan de Amerikaanse overheid en om te bekennen dat de groep inderdaad gesjoemeld heeft met software waardoor de uitstoot van dieselwagens veel minder leek dat in werkelijkheid.

Eerder had Volkswagen in de Verenigde Staten al beloofd om 16 miljard dollar te betalen.als schadevergoeding. Niet enkel de VS-overheid is verbolgen over het gesjoemel, ook de klanten die nu zitten opgescheept met een auto die erg veel vervuilt. Dat kan weliswaar worden aangepast, maar heeft wel een prijs.

Dat schandaal kost Volkswagen veel geld, maar weerhoudt de groep er niet van om vrij goede resultaten neer te zetten. In Azië en dan vooral in China is de verkoop vorig jaar erg goed meegevallen en Volkswagen zou in de rechte lijn zitten om de Japanse tegenhanger Toyota opnieuw in te halen als grootste autoproducent ter wereld.