De Smet krijgt lof voor de manier waarop hij Ageas heeft laten uitgroeien tot een gerespecteerd verzekeraar die niet enkel in Europa, maar ook in Azië erg sterk vertegenwoordigd is en dat zonder grote operationele revoluties of dure overnames.

Ageas was de nieuwe naam waarmee Fortis een doorstart nam nadat de bank in 2008 was genationaliseerd en doorverkocht aan de Franse tegenhanger BNP Paribas. Wat overbleef in ons land was de verzekeraar AG en die werd in 2010 herdoopt in Ageas. Een jaar tevoren had Bart De Smet de leiding overgenomen van de groep.