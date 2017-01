Lufthansa, waartoe ook Eurowings, Swiss en Austrian Airlines horen, vervoerde vorig jaar bijna 2 procent meer passagiers, terwijl Ryanair een groei van 15 procent liet optekenen.

De cijfers van Brussels Airlines, dat binnenkort volledig in handen van Lufthansa Group komt, zijn nog niet meegeteld. Mét Brussels Airlines erbij zou Lufthansa wel nog net voor Ryanair zijn gebleven: als je het aantal passagiers dat Brussels Airlines in 2015 vervoerde - 7,5 miljoen - optelt bij die van de Duitse groep vorig jaar, kom je aan een totaal van 117,17 miljoen passagiers.

Zelf heeft Brussels Airlines nog geen cijfers van 2016 bekendgemaakt. Verwacht wordt dat de Belgische maatschappij ook met groeicijfers zal afkomen, ondanks de aanslagen van 22 maart vorig jaar.

Hoe dan ook zijn de cijfers van Ryanair en Lufthansa eigenlijk moeilijk met elkaar te vergelijken, want Ryanair voert alleen vluchten in Europa en het gebied rond de Middellandse Zee, terwijl Lufthansa een wereldwijd netwerk heeft. In dat verband zijn de kilometers die passagiers vliegen ook belangrijk, als maatstaf voor de productie van een luchtvaartmaatschappij. Hier staat Lufthansa op 3 in Europa, met 227 miljard gevlogen kilometers. De Duitsers worden voorafgegaan door Air France-KLM (261 miljard kilometer) en het Britse IAG (243,5 miljard kilometer).