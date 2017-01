In het najaar heeft het passagiersvervoer zich grotendeels hersteld. Zowel in november als in december was er een sterke stijging van het passagiersvervoer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De grootste groei wordt genoteerd bij Brussels Airlines, Ryanair en de Europese lijnvluchten. "De forse stijging bewijst het geleidelijke herstel van vertrouwen na de lockdown eind 2015 en de aanslagen van 22 maart", klinkt het in een persbericht.

Het vrachtvervoer op Brussels Airport is gestegen met 1,1% ten opzichte van 2015, ondanks de impact van de aanslagen. Vooral in de tweede helft van het jaar werden sterke groeicijfers genoteerd. In december is het vrachtvervoer zelfs met 22 procent gestegen in vergelijking met december 2015.