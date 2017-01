Concreet gaat Swissport contact opnemen met de nieuwe afhandelaar (Aviapartner, nvdr.), waarbij dan berekend zal worden hoeveel arbeiders er van het ene bedrijf naar het andere kunnen verhuizen. Die arbeiders moeten niet worden ontslagen en nemen hun anciënniteit mee naar Aviapartner. "De bedoeling van de CAO is om zo weinig mogelijk disruptie te hebben op het vlak van werkgelegenheid", zegt een woordvoerder van Swissport. "Een gelijkaardige CAO bestaat al langer in de bewakingssector. Voor de afhandeling is het de eerste keer dat hij wordt toegepast."

De woordvoerder, die toegeeft dat het om een groot contract met Ryanair ging, kon niet zeggen hoeveel personeelsleden in aanmerking komen voor een transfer. In vakbondskringen heeft men het, op basis van eigen berekeningen, over een 70 à 80 voltijds equivalenten. Hoeveel daarvan een bediendecontract hebben, is niet duidelijk. Voor bedienden bestaat er geen transfer-CAO en heerst er dus nog onduidelijkheid.

Morgen heeft de directie een ontmoeting met de syndicale delegatie van de arbeiders, maandag ziet men de bedienden. Intussen oppert ACV Transcom om geen personeel te transfereren, maar hen bij Swissport te houden voor het zomerseizoen, wanneer het sowieso drukker is. "Het is toch absurd om nu mensen te transfereren en dan tegen april-mei nieuwe aanwervingen te doen?", zegt vakbondsman Kurt Callaerts. Hij wijst erop dat ook bij het verlies van het contract met Jet Airways is gekozen om geen personeel te laten vertrekken.