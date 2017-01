Wat België betreft, hebben de terreuraanslagen van 22 maart zeker een negatieve impact gehad, vooral dan op sectoren zoals de horeca en het toerisme. Toch bleef die impact beperkt, omdat andere bedrijven minder last hadden en konden profiteren van de zwakke euro. De rentabiliteit was behoorlijk en de investeringen evolueren naar het langetermijngemiddelde.

Ondanks enkele opvallende bedrijfssluitingen en ontslagrondes, zoals onder meer Caterpillar in Gosselies bij Charleroi, steeg de werkgelegenheid in de eerste drie kwartalen van vorig jaar met 46.200 banen. Dat is al meer dan in het hele jaar 2015 en de verwachting is dat die trend zich zal doorzetten.

Volgens het VBO is het duidelijk dat de maatregelen van de regering inzake loonmatiging geleid hebben tot die jobcreatie in de privésector. De meeste bedrijven verwachten dat de werkgelegenheid dit jaar stabiel zal zijn of overwegen zelfs om extra mensen in dienst te nemen. Er zijn wel twee uitzonderingen: de sectoren textiel en machinebouw. De eerste voert veel uit naar het Verenigd Koninkrijk en zou te lijden kunnen hebben van handelsbelemmeringen als het tot een brexit komt.