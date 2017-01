Tesla verkocht vorig jaar in totaal 76.230 auto's, waarvan 22.000 in de laatste drie maanden. Dat is minder dan de 24.500 in het derde kwartaal en beneden de prognoses van 25.000 verkochte voertuigen. De automaker had nochtans op minstens 80.000 verkochte wagens gemikt in 2016. Volgens Tesla hebben problemen met hardware voor het nieuwe systeem van de automatische piloot vertragingen veroorzaakt.