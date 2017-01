In tegenstelling tot de perceptie blijken de meeste banen erbij te komen in de bedrijven met meer dan 200 werknemers: 75 procent van de 83.742 jobs die erbij zijn gekomen tussen het aantreden van de regering-Michel (derde kwartaal van 2014) en het derde kwartaal van 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid.

Volgens Jan Denys van Randstad gaan de cijfers in tegen de perceptie. Tot nu toe werd aangenomen dat de jobgroei vooral zat bij de kmo's: 56 procent van de werknemers in ons land werkt in bedrijven met minder dan 200 werknemers.

Volgens Denys kan de jobaangroei in verband worden gebracht met regeringsbeleid. "Het is waarschijnlijk dat de taxshift hier speelt die de lonen goedkoper maakt. Dan is het redelijk om te veronderstellen dat exportgerichte bedrijven daarvan ook profiteren en zelfs meer dan gemiddeld. Grote bedrijven zijn meer dan gemiddeld exportbedrijven. In die zin zal de taxshift wellicht een belangrijke rol gespeeld hebben." Helemaal zeker is Denys niet. "Het gaat om vermoedens, want we weten nog niet precies welke bedrijven die jobs hebben gecreëerd.

"Het doemdenken van grote bedrijven die alleen maar herstructureren en robotiseren, klopt niet", aldus Denys in "De ochtend". "Het belang van deze cijfers is dat ze dat beeld bijstellen."

25.000 banen van de nieuwe banen in de privésector zijn voltijds. 25.000 banen zijn minder dan halftijds: het gaat dan om seizoens-, interim- of flexi-arbeid.