Hoeveel Fincantieri voor Saint-Nazaire moet betalen, is nog niet duidelijk. De Franse pers spreekt over een bedrag tussen de 100 en 200 miljoen euro en dat is weinig vergeleken met een zakencijfer van één miljard euro en 2.200 personeelsleden in Frankrijk.

De scheepswerf van Saint-Nazaire heeft overigens een goed gevuld orderboekje en er zou nog voor tien jaar werk zijn. Onlangs werden vijf nieuwe cruiseschepen besteld door de rederijen Royal Carribean en MSC, goed voor vier miljard euro.

Op de werf in Saint-Nazaire zijn bekende schepen gebouwd zoals de Normandie en de France en meer recent de Queen Mary 2 en de Harmony of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld.