De Volkswagen Golf was in 2016 goed voor 5,9 procent van het aantal verkochte auto's in Zweden. Volvo was goed voor 5,7 procent marktaandeel met drie verschillende modellen.

Het was al van 1962 geleden dat Volvo werd voorbijgestoken op zijn thuismarkt. Toen was het de Volkswagen Kever die op nummer 1 stond.

Desondanks is Volvo vandaag nog altijd goed voor 21,5 procent van het Zweedse wagenpark. Volkswagen vertegenwoordigt 15,7 procent. De Volkswagen Golf geldt als de best verkopende auto in Europa.

Hoe dan ook is Volvo eigenlijk niet langer Zweeds, want de autobouwer kwam in 2010 in handen van het Chinese Zhejiang Geely Holding.