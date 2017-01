Bij de kleinere uitdagers is er overigens een wisselend beeld. Axa Bank trok 7,1 procent extra spaargeld aan: van 12,23 naar 13,10 miljard euro. Als reden geeft de bank de afkoopoperatie voor de spaarverzekering Crest20. Duizenden klanten gingen in op het aanbod om uit de verzekering te stappen, in ruil voor een premie. Dat geld kwam op de spaarrekeningen terecht. Ook de coöperatieve bank Crelan zag haar spaarinlagen stijgen: er kwam 6 procent bij tot 11,46 miljard euro.

Rabobank.be noteerde dan weer een daling van 2,3 procent, om nog 8,13 miljard euro spaargeld over te houden. "We hebben minder campagne gevoerd en er is een natuurlijke outflow geweest. Het aantal klanten is wel gelijk gebleven", zegt general manager Johan Vanhulle, die benadrukt dat België een belangrijke markt blijft voor de van oorsprong Nederlandse internetbank.

Tot slot stevent de duurzame bank Triodos in sneltempo af op een miljard euro spaargeld. De bank telde op het einde van vorig jaar al 992,7 miljoen euro op haar spaarboekjes, of een toename met 15,1 procent tegenover een jaar eerder.