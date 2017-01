De bitcoin is een elektronische virtuele munt op het internet die onder meer door de Amerikaanse autoriteiten wordt erkend als legitiem betaalmiddel. De munt bestaat enkel in "cyberspace" op een computer, in een digitale portefeuille op de harde schijf van de gebruikers.

Het is dus een virtuele munt die niet klassiek geslagen of gedrukt wordt, de bitcoins worden aangemaakt via de rekenkracht van computers in een open-source programma. De waarde ervan wordt bepaald door vraag en aanbod op gespecialiseerde handelsplatformen, er zit geen goud of centrale bank achter de munt.

Vooral onlinediensten werken met de bitcoin, maar er zijn ook al fysieke bedrijven die de munt gebruiken. Echter, de virtuele munt is ook vrij populair in criminele milieus.