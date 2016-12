Monaco zit dus in de lift en er er wonen daar meer Belgen dan Nederlanders, Zwitsers, Duitsers of Amerikanen. De reden daarvoor is niet het mooie weer aan de Côte d'Azur, maar is wel van fiscale aard. Wie officieel verblijft in Monaco betaalt daar geen personenbelasting. Voor schenkingen en erfenissen in rechte lijn betalen inwoners ook geen belasting.

Wel is wonen in Monaco erg duur, zowel om iets te kopen als om iets te huren en dus enkel weggelegd voor de meer vermogenden onder ons. Er zijn uiteraard ook omwegen. Volgens de krant kan u voor het luttele bedrag van 96.600 euro ook een hotelkamer per jaar huren. Dat zou volstaan als officiële residentie. Ook wordt er nogal vaag gewerkt met postbussen.