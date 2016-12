De 610 miljoen euro wordt volgens De Tijd volledig in cash betaald. De National Bank of Greece zou daarnaast ook kunnen rekenen op een uitzonderlijk dividend van 183 miljoen euro dat UBB nog voor de deal zal uitkeren.

Het is de eerste grote overname voor KBC sinds de bankencrisis van 2008. KBC was namelijk tot 2014 gebonden aan de beperkingen die de Europese Commissie had opgelegd vanwege de gekregen staatssteun bij de bankencrisis. Zo mocht KBC geen overnames doen en moest het zelfs activiteiten verkopen.

Maar sinds zowel de Vlaamse als de federale staatssteun (zo'n 7 miljard in totaal) terugbetaald zijn, kan KBC weer aan groei denken. Eerder nam het al een klein Slovaaks leasingbedrijf over en nu volgen dus de Bulgaarse bank UBB en het leasingbedrijf Interlease, dat een dochteronderneming is van de Bulgaarse bank.