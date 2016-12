Vorig jaar klokte de Bel-20 nog af op 12,63 procent winst.

De Brusselse beurs had een moeilijke start en kende een eerste dip half februari. "Er was angst ontstaan rond de economische groei in China. Dat bleek onterecht, maar dan kwam in juni het Brexit-referendum", zegt Paepen. De aanslagen in Brussel en Zaventem hadden dan weer amper een effect op de beursvloer. "Het is gruwelijk om te zeggen, maar dat is gewenning. Na 9/11 was de impact op de beurs heel erg en werden de beurzen zelfs gesloten. Ook na Madrid en Parijs was er nog een effect, maar na Brussel en Berlijn werd het minder en minder. Men laat zich niet meer van de wijs brengen, ook al doet een aanslag de economie pijn."

De best presterende aandelen in de Bel-20 waren in het voorbije jaar die van Umicore (+40,31 procent) en Bekaert (+35,39 procent), niet toevallig bedrijven die met grondstoffen werken. "We hebben vijf jaren van slechte grondstoffenprijzen gehad. Je weet niet wanneer zoiets zich zal herstellen, maar eenmaal het gebeurt, kan het vlug gaan. Onder meer Umicore heeft daarvan geprofiteerd. Maar ook bijvoorbeeld ArcelorMittal, dat vestigingen in ons land heeft, heeft een goed jaar gehad", analyseert Paepen. Stroomnetbeheerder Elia komt op de derde plaats dankzij een klim van 16,16 procent. "Dat is een aandeel met een hoog dividend. Het bleef een aantrekkelijk alternatief voor de lage rente", aldus de beursspecialist.

Minder goed verging het UCB. Dat aandeel verloor dit jaar 26,59 procent van zijn waarde en is daarmee hekkensluiter. "Eigenaardig", vindt Paepen dat. "Al was er wel wat onzekerheid rond de verlenging van enkele patenten. Toch verwacht ik dat dit een tijdelijk fenomeen zal zijn." Ook Engie (-25,76 procent) kreeg klappen. "Dat is een typisch dividendaandeel, maar Engie kampte met problemen met de kerncentrales." Ook AB InBev (-12,15 procent), dit jaar voortdurend in het nieuws omdat het samensmelt met concurrent SABMiller, verloor veel waarde op de beurs. "De stijging van de rente en de koers van de dollar hebben het bedrijf pijn gedaan op de groeimarkten. Dat zal zich herstellen, want bijvoorbeeld Rusland en China vertonen beterschap."

Het valt op dat de Bel-20 het dit jaar minder goed deed dan de belangrijkste beursindexen van onze buurlanden. Parijs (+4,74 procent), Frankfurt (+6,87 procent), Amsterdam (+9,29 procent) en vooral Londen (+14,43 procent) schreven groene cijfers. Paepen legt uit dat vooral de zware industrie het dit jaar goed gedaan heeft op de beurs. "Daar is helaas niet zoveel meer van te vinden op de Brusselse beurs." Biotech en technologie, wel nog goed vertegenwoordigd in Brussel, presteerden dan weer minder goed dit jaar.

Voor beursrecords moesten beleggers dit jaar in de Verenigde Staten zijn. "De beurzen in Europa hebben het in het algemeen niet schitterend gedaan. De focus lag op Amerika, waar een rare president werd verkozen. Maar het economische herstel gaat er ook veel sneller en de werkloosheid bedraagt er amper 4,6 procent", zegt Paepen. "Volgend jaar zou wel eens het jaar van Europa kunnen zijn. Al is men wel bang voor de verkiezingen in onder meer Frankrijk en Duitsland, waar anti-establishmentpartijen in opmars zijn."