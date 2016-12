Salice zocht in de jaren 70 naar een manier om de mallen voor de paaseieren het hele jaar door te kunnen gebruiken. Omdat chocolade eitjes voordien enkel met Pasen verkocht werden, lagen de vormen er de rest van het jaar werkloos bij.

Het melkchocolade eitje met daarin een plastic capsule met de zelf in elkaar te steken stukken van een speelgoedje, groeide uit tot een klassieker. Salice bleef er echter altijd bescheiden bij. "De uitvinder dat is Ferrero, ik ben enkel de uitvoerder geweest", zei hij keer op keer. Salice werkte later ook mee aan de uitvinding van de Ferrero Rocher, een ander succesproduct van de chocopastafabrikant.

Toen de man in 2007 met pensioen ging, kreeg hij een bonus van 400.000 euro. Hij gebruikte het geld om een fonds op te richten. "Color your life" helpt jongeren van 13 tot 18 jaar met het vinden en ontwikkelen van hun talenten. William Salice was 83.