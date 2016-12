Die stijging, waarover de Europese Centrale Bank eerder deze week berichtte, is het gevolg van een wijziging van de manier waarop het noodzakelijke kapitaal is berekend, aldus de Italiaanse centrale bank. Indien de bank geslaagd was in haar kapitaalronde, wat het oorspronkelijke plan was, dan was slechts 5 miljard nodig geweest: 3 miljard om de verliezen gelinkt aan risicovolle leningen te compenseren (die waarschijnlijk nooit zou worden terugbetaald) en 2 miljard om de dekking te verhogen van die leningen die riskeren niet terugbetaald te worden.