Volgens de Europese regels voor staatssteun mogen banken die kapitaal tekortkomen - zoals Monte dei Paschi - niet genieten van algemeen geldende liquiditeitsgaranties. Italië vroeg de Europese Commissie echter om toch steun voor Monte dei Paschi toe te staan, "voor in geval van nood". De Europese Commissie is vandaag op die vraag ingegaan via een afzonderlijke beslissing, zo zei een woordvoerder van de commissie. De Italiaanse liquiditeitssteun kan oplopen tot 150 miljard euro.

De maatregelen hebben echter niets te maken met de overheidsinterventie die Italië, indien nodig, wil doen bij Monte dei Paschi. "Italië heeft aangekondigd dat het toestemming zal trachten te krijgen voor een herkapitalisering van de bank uit voorzorg. De commissie zal nu met de Italiaanse autoriteiten en toezichthouders werken om na te gaan of de geplande interventie compatibel is met de EU-regels", zei de woordvoerder.

Volgens de ECB heeft Monte dei Paschi di Siena, de oudste nog betsaande bank ter wereld, niet minder dan 8,8 miljard euro aan extra kapitaal nodig.