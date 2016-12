Het voorbije jaar is ook de verkoop van hybrideauto's - die zowel door een benzine- als door een elektromotor worden aangedreven - spectaculair gestegen. In de eerste elf maanden van dit jaar werden er maar liefst 75 procent meer hybride auto's aan de man gebracht dan in 2015. In 2016 werden er zo'n 15.405 verkocht.

Hybride auto's zijn intussen al meer dan 10 jaar in verkoop in België. Dat is dubbel zolang als de elektrische auto. Bij lage snelheden rijdt een hybride auto volledig elektrisch, zonder brandstof. Tijdens het remmen recupereren de wagens ook energie.