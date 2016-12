Daarmee schudde de Londense beurs vrij snel de zorgen van een mogelijke brexit van zich af, maar ook belangrijk is dat veel grote buitenlandse bedrijven op de LSE genoteerd worden. Die zijn minder afhankelijk van het reilen en zeilen van Groot-Brittannië.

De Financial Times Stock Index (FTSE-100) is de belangrijkste graadmeter van de beurs van Londen en omvat 100 aandelen van grote ondernemingen. De index werd in januari 1984 voor het eerst gepubliceerd en had toen een waarde van 1.000 punten.

De beurs van Londen -een van de grootste ter wereld- davert zo mee in de stormloop van andere aandelenbeurzen die nu al een tijdje bezig is. Gisteren bereikte de Dow Jones in New York een historisch record, maar de symbolische kaap van 20.000 punten werd net niet doorbroken. Ook vandaag is dat niet het geval.