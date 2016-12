De meest courante spaarrekeningen van de grootbanken zitten al op het wettelijke minimum. Nog lager kan daar niet meer. Maar omdat de rentedaling nu ook bij de prijsvechters voelbaar is, daalt het rendement ook van de topboekjes.

"In 2015 leverde de beste rekening nog 180,55 euro per 10.000 euro inleg, nu nog 137,73 euro. In 2017 dreigt het helemaal een mager beestje te worden. Als de rente niet aantrekt, zal de opbrengst nog eens halveren", zegt Kristof De Paepe van spaargids.be in De Standaard.

Wie op 1 januari 10.000 op een spaarrekening stort, krijgt in het beste geval nog 80,96 euro netto. Dat is dan wel bij een speciale rekening bij MeDirect, waarbij de spaarder 3 maanden op voorhand zijn geld moet opvragen. Eigenlijk lijkt zo'n spaarrekening meer op een termijnrekening. Meer informatie over de rentetarieven vindt u op spaargids.be.

Het erg lage rendement van de spaarrekeningen, gecombineerd met de inflatie, betekent in de praktijk dat je als spaarder verlies doet.