Volgens cao 117 kunnen werknemers van bedrijven in moeilijkheden vanaf 55 jaar gebruikmaken van het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen. De cao loopt eind dit jaar af. Bedrijven moeten daarom nog voor 31 december een ondernemings-cao of sociaal akkoord afsluiten en dat is wat de vakbonden en directie van Caterpillar België dus gedaan hebben.

"Maar deze stap is puur formeel. De vakbonden hopen de leeftijd voor de toegang tot SWT nog te verlagen", aldus Hoslet. In 2013, tijdens de vorige herstructurering, konden werknemers vanaf 52,5 jaar er gebruik van maken. "Voor ons vakbonden is de herstructurering van 2016 rechtstreeks verbonden met die van 2013."

De geplande sluiting van Caterpillar Gosselies werd op 2 september aangekondigd. Op dat moment waren er ongeveer 180 werknemers 55 jaar of ouder.

Vorige week waren er trouwens nog meer ondernemingen die op de valreep een akkoord afsloten om brugpensioen op 55 jaar mogelijk te maken, met name bij AXA, Douwe Egberts en Makro.