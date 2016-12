Dow Jones flirt al dagenlang met 20.000, waarom duurt het zo lang?

Voor het eerst in de geschiedenis kan de Dow Jones de grens van de 20.000 punten doorbreken. "Echt evident is het niet, we zien al anderhalve week dat de slotkoers er net onder blijft"

