Italiaanse bank toont dat bankencrisis nog geen verleden tijd is

Het wankelen van een Italiaanse bank wordt in heel Europa met een bang hart in de gaten gehouden. Vijf miljard is er nodig om de bank te stutten. Op dit moment zit de raad van bestuur van de bank bij elkaar. Zij zal de Italiaanse regering allicht vragen bij te springen met belastinggeld. Hoewel Europa net daar komaf mee wilde maken.

