Die regels zijn echter niet doordacht, vindt professor Economie Paul De Grauwe van de London School of Economics( LSE, foto in tekst). De obligatiehouders van Banca Monte dei Paschi di Siena zijn vooral kleine Italiaanse beleggers en die mee in het bad trekken, zou de populistische partijen ten goede komen en de politieke instabiliteit in Italië nog vergroten. Door grote spaarders aan te spreken, dreigen die met hun geld weg te vluchten en zo wordt de bank in kwestie nog meer verzwakt.

De Europese afspraken deugen niet en komen ook voort uit een politieke en geen economische logica. Kapitalisme is per definitie instabiel en als de privésector zijn kat stuurt zoals nu, kan enkel de overheid Monte Paschi die Siena nog redden, zegt professor De Grauwe.

Dat kan via nieuw kapitaal of via het nationaliseren van de bank, het afscheiden van slechte leningen in een "bad bank" en het herkapitaliseren van de gezonde afdelingen. De vijf miljard euro die dat zal kosten en Italië dus extra moet gaan lenen, zullen de zware schuldenlast van het land nog verder verzwaren, maar dat is nu ook geen onhaalbaar bedrag, vindt De Grauwe.

Het alternatief is de val van een nieuwe grote bank die dan mogelijk ook de andere Italiaanse banken en mogelijk ook andere instellingen in Europa in de problemen zou brengen.