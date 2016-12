Na de overname van mobiele operator BASE, een landelijke operator, stond het in de sterren geschreven dat Telenet verdere stappen zou zetten in het zuiden van het land.

Dankzij de overname van SFR Belux krijgt Telenet er ruim 90.000 klanten bij in België, voornamelijk in Brussel maar ook in een deel van Henegouwen. En het bedrijf neemt ook 15.000 SFR-klanten over in het Groothertogdom Luxemburg.

Telenet betaalt 400 miljoen euro zonder schulden en contanten voor de overname. Het is daarnaast van plan in de komende twee jaar 12 miljoen euro te investeren om het netwerk in Brussel te verbeteren en het bedrijf rekent op circa 4 miljoen euro aan integratiekosten. Wat er met de 65 werknemers van SFR zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Alles is wel nog onder voorwaarde van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. "We verwachten dat we de deal zullen moeten aanmelden bij de Belgische autoriteit en niet bij de Europese, zoals bij Base het geval was. We denken dat de goedkeuring enkele maanden tijd in beslag zal nemen", zegt Ann Caluwaerts, Senior Vice President Corporate Affairs & Wholesale.