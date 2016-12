Om de gedupeerde Arco-leden te vergoeden, denkt de regering aan een plan waarbij ze 40 procent van de inleg vergoed zouden krijgen. Dat zou zo'n 600 miljoen euro kosten. Maar vicepremier Kris Peeters (CD&V) maakt zich sterk dat er een oplossing mogelijk is waarbij de belastingbetaler niet moet opdraaien voor de kosten. CD&V is vooral vragende partner, omdat Arco ook in de christelijke zuil zat.

"Er zijn creatieve oplossingen mogelijk", zei Peeters vanochtend in een eerste reactie op het arrest. Maar hoe die er dan kunnen uitzien, daar kon Peeters nog niet op ingaan. "Het zou zeer onverstandig zijn om daar al publiek over te communiceren, terwijl er nog over moet worden onderhandeld." De werkgroep waarin de onderhandeling zullen worden gevoerd, komt vanmiddag al een eerste keer samen.

Het voorstel dat de regering de komende tijd zal uitwerken, zal in het voorjaar van 2017 worden uitgewerkt. Daarna zal het worden voorgelegd aan de Arco-coöperanten. Peeters gaat ervan uit dat zij dan in 2018 een vergoeding zullen krijgen, acht jaar na de reorganisatie van Dexia.