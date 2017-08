Sinds 2013 is Britney Spears een zogenoemde artist in residence in het Planet Hollywood casino in Las Vegas. Al minstens even lang krijgt ze het verwijt dat ze haar publiek om de tuin leidt door haar optredens te playbacken. Tijdens haar show afgelopen zaterdag besloot ze in het verweer te gaan.

"Ik heb de laatste tijd veel nagedacht", vertelde ze haar publiek. "De pers en de media, mijn hele leven al, het is gek. Het ene moment maken ze je met de grond gelijk, het volgende moment ben je de koning te rijk."

"Hierover heb ik nog nooit echt gesproken", ging ze voort. "Ik ben een meisje uit het zuiden, ik kom uit Louisiana. Ik hou het graag authentiek. Ik wil gewoon zeker zijn dat jullie motherfuckers iets hebben om over te praten."

Hierna zong Spears live een cover van "Something to talk about", de hit van Bonnie Rait uit 1991.