Foo Fighters speelt "Never gonna give you up" met Rick Astley

Foo Fighters hebben het Summer Sonic festival in Japan op een bijzondere manier afgesloten. De band riep "zijn nieuwe beste vriend" Rick Astley mee op het podium. Samen brachten ze de hit "Never gonna give you up".

