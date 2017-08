"Ah, look at all the lonely people!": zo begint "Eleanor Rigby", het lied dat The Beatles in 1966 uitbrachten. Paul McCartney schreef de tekst en zei aanvankelijk dat de naam van de vrouw hem spontaan voor de geest was gekomen.

Later zou die keuze minder toevallig lijken, want Eleanor Rigby staat vermeld op een grafsteen op het kerkhof van de Sint-Pieterskerk in Woolton bij Liverpool waar McCartney en John Lennon elkaar voor het eerst ontmoetten op een kerkfeest. Nadien gebruikten ze het kerkhof geregeld als een binnenweg.

(Lees voort onder video)