Jerry Lewis als de excentrieke chemieprof

In de VS is Jerry Lewis overleden. Tot zijn bekendste films behoren "The bell boy", "Cinderfella" en deze "The nutty professor" uit 1963.

