Die massa kon al meteen volledig uit zijn dak gaan op "Little lion man". Een volksfeest barstte los. Dansen, zingen, springen, ... u kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt tijdens dit nummer en het werkt aanstekelijk. Maar Mumford & Sons gooide er ook nieuwer werk tussen, zoals "Blind leading the blind".

Mumford & Sons was ook niet de eerste band dit weekend die openlijk en meermaals zijn liefde voor het Belgische publiek uitte. Marcus Mumford begaf zich in de middengang om zijn fans te begroeten. Fans kregen dikke knuffels en de "we fuckin love you's", "jullie zijn mooie mensen" en "dankjewels" waren niet van de lucht. Liefde, overal liefde, zo leek het wel, in de songs, in de houding van de groep en in de warme, enthousiaste respons van het publiek.