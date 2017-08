Frontman Andrew Davie bekende trouwens op het podium dat hij een zeer grote fan van Guy Garvey van Elbow is. "Ik was mezelf gisteren de hele tijd aan het oppeppen om hem aan te spreken. Uiteindelijk viel tijdens het ping-pongspel ons balletje en moest ik naar hem toe om het te gaan halen. Dat was wel een beetje beschamend. Dit is niet de manier waarop ik je wilde ontmoeten, zei ik hem. Waarop Garvey: geen probleem, vanaf nu noem ik je Davie Pingpong."

Deze anekdote vat helemaal samen hoe Bear's Den op een podium staat: doodgewoon, met gevoel voor humor en met de nodige zin voor zelfrelativering. En dat is waarschijnlijk ook de sleutel tot hun succes, die sympathieke -niet gespeelde- bescheidenheid. De band was zichtbaar onder de indruk van de omstandigheden en kon het Pukkelpop-publiek niet genoeg bedanken. "Dit is een van onze grootste concerten ooit, jullie zijn fantastisch", klonk het.