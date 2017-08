Zes jaar later staat hij zelf op een ander festival mensen te overtuigen van de gevaren van overmatig alcoholgebruik. “Het is fantastisch dat hier op Pukkelpop de ruimte is voor zoiets”, zegt hij. “Goed, ik bereik maar een fractie van de bezoekers, maar je moet ergens beginnen.” Niclaus wil vooral mensen informeren. “Ik wil niemand verplichten om te stoppen met drinken, maar we zien alcohol niet als een drug. We zijn ontzettend onwetend. We zouden niet aanvaarden dat iedereen op dit festival cocaïne zit te snuiven, maar alcohol drinken is doodnormaal. Terwijl het ook een harddrug is.”

Het hoofddoel voor Niclaus is mensen overtuigen om aan zelfreflectie te doen. “Vraag eens rond bij je vrienden, ben je echt zo leuk als je denkt als je gedronken hebt”, poneert de alcoholcoach. “Als je stopt met roken vindt iedereen dat fantastisch, maar als je stopt met drinken vragen mensen zich af of je ziek bent of zwanger.” Zo vanzelfsprekend sigaretten 20 jaar geleden waren, zo scheef worden ze nu bekeken. “Ik denk dat we binnen 10 jaar ook zo gaan kijken naar alcohol. Langzaam maar zeker.”