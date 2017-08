De band had voor tijdens een nieuw nummer trouwens een gimmick voorzien: de vrouwenstem aan de telefoon die je in de song hoort, werd voor de gelegenheid geplaybackt door een echte vrouw in het publiek die op de grote schermen getoond werd. Leuke vondst die het publiek even in verwarring bracht. Een ander leukigheidje, een gitaar met een camera erin, haalde Verschaeve uiteindelijk niet op het podium omdat hij te veel in de flow van het concert zat, vertelde hij op Studio Brussel.

Frontman Johannes Verschaeve, voor de gelegenheid met mooi gelakte nagels, droeg "Broken bones" op aan "iedereen die al 3 dagen op Pukkelpop is". Met de huidige single "Boy to beastie" werd het publiek richting de andere podia gestuurd. "Pukkelpop, merci, 't was de max, ciao", besloot Verschaeve.