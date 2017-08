Al vroeg in de set zitten "Hey now" en "Wasting my young years". Op de achtergrond passeren sfeervolle visuals. Multi-instrumentalist Dot Major waagt zich even aan enkele woordjes Nederlands ("Goeieavond Pukkelpop, hoe gaat het?") en probeert zo het publiek te charmeren.

Hannah Reid stelt zich kwetsbaar op op het podium. Een nummer dat ze nog niet helemaal in de vingers heeft, laat ze stilleggen wanneer ze merkt dat ze op een verkeerd moment is ingevallen. "Ik moet het ooit goed doen en laat dat dan vanavond voor jullie zijn", zegt ze. Erg moedig om zoiets te doen op een hoofdpodium van een groot festival.

En voor "Rooting for you" uit het nieuwe album "Truth is a beautiful thing" gaat ze vooraan op het podium op haar pianobank zitten. "Het is makkelijker om dit nummer zo te zingen", zegt ze. Wat volgt, is een adembenemend lang stuk van het nummer waarin ze a capella de wei betovert met haar fluwelen stem. Om die stem is trouwens al veel te doen geweest, Reid verloor haar stem in het verleden soms door oververmoeidheid, maar met een meer leefbaar tourschema lukt het nu beter, vertelde ze ons eerder op de dag (zie video).