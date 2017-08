Bastille bracht vorig jaar het album "Wild world" uit en is daar nu uitgebreid mee op tournee. "We zijn blij om terug te zijn op Pukkelpop met nieuw werk", vertelt frontman Dan Smith. "En het is ook leuk om 's avonds te kunnen spelen, met fantastische visuals achter ons."

Vorige week was de band nog headliner op een festival in Zuid-Korea. "Dat was echt surreëel, maar het publiek was er fantastisch. In het begin waren ze heel stil en beleefd, maar plots begonnen ze toch perfect mee te zingen. We zijn zulke gelukzakken dat we wereldwijd onze muziek kunnen gaan spelen."