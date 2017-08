Radio 2 reikt muziektrofeeën uit

Op de zeedijk in Blankenberge is de Radio 2 Zomerhit 2017 uitgereikt. Songfestivalkandidate Blanche kreeg de trofee voor "beste doorbraak". De Zomerhit 2017 was voor het duo Niels Destadsbader en Miguel Wiels met hun liedje "Skwon meiske".

