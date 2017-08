De juridische strijd draaide rond twee verschillende zaken. Enerzijds was radiopresentator David Mueller naar de rechter gestapt om een schadevergoeding van 3 miljoen dollar te eisen van Swift. Die zou hem valselijk beschuldigd hebben van handtastelijkheden tijdens een fotoshoot in juni 2013. Een klacht van de zangeres bij de radiozender in Denver waarvoor de 55-jarige man toen werkte, zou rechtstreeks tot zijn ontslag hebben geleid.

Swift ging echter in de tegenaanval en beschuldigde Mueller ervan dat hij haar tijdens het fotomoment had betast onder haar kleedje en daarbij aan haar achterwerk zat. De zangeres eiste een symbolische schadevergoeding van één dollar. Swift wil met deze klacht een voorbeeld stellen voor andere vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel overschrijdend gedrag.

Na een beraadslaging van vier uur stelde een jury Swift in het gelijk. Er zijn volgens de rechtbank onvoldoende bewijzen dat Swifts moeder en manager rechtstreeks tussenbeide kwamen om de radiopresentator te laten ontslaan, nadat het nieuws over de handtastelijkheden bekend was geraakt.

Taylor Swift bedankt de rechter en de jury voor hun beslissing en "iedereen die zich het zwijgen voelt opgelegd na een aanranding", klinkt een persmededeling die via het lokale televisiestation Denver7 is verspreid. Via sociale media heeft de zangeres nog niet gereageerd op de uitspraak.