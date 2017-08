Niet "Suspicious minds", "Lonesome tonight", of "Always on my mind" is Elvis' grootste hit, maar wel "It's now or never", een nummer dat in 1960 werd uitgebracht. "Met kop en schouders is dat tot op vandaag de best verkochte Elvissingle, ook al is het nummer eigenlijk nogal kitscherig", vertelt Marc Hendrickx, die twee biografieën schreef over "The King".

Dat uitgerekend dit nummer de geschiedenisboeken ingaat als Elvis' grootste succes, is enigszins verrassend. In eerste instantie bekoorde "The King" met meer up-temponummers waarop hij zijn danstalent kon demonstreren. "It's now or never" heeft zijn succes vooral te danken aan de timing, legt Elviskenner Hendrickx uit.

