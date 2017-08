De kustgemeente vraagt ook om rekening te houden met terreurniveau 3 en zodoende geen tassen of rugzakken mee te nemen. Er zijn kastjes voorzien. De maatregelen gelden ook voor het Nostalgie Beach Festival dat morgen opnieuw 15.000 bezoekers naar Middelkerke zal trekken.

"We zijn uitermate fier dat de organisatie en Bryan Adams gekozen hebben om een exclusief concert te spelen bij ons, in Middelkerke. We hopen een traditie op te bouwen. Door het optreden te koppelen aan Nostalgie Beach hebben we meteen een dubbelgebruik van alle voorzieningen", aldus de burgemeester die zelf ook uitkijkt naar de komst van de Canadees. "In mijn bureau hangt een poster", lacht ze. "Goede muziek, goede zanger, wat kan een mens meer willen." Bryan Adams is vooral gekend van hits zoals "I do it for you", "Run to you" en uiteraard het onverwoestbare "Summer of '69".