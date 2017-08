Naast "The King" had Elvis een andere populaire bijnaam, nl. "The pelvis", ofwel "het bekken". Presley was immers de eerste poprockartiest die zo prominent danste op het podium. Zijn prominente heupbewegingen waren ongezien, en veroorzaakten een schokgolf in Amerika en Europa. Dat een blanke man zo bewoog op het podium: dat was in die tijd nooit eerder vertoond.

"Elvis is muzikaal en in zijn performances uitgesproken "zwart": de referenties naar zijn afkomst in de zuidelijke gordel van de VS zijn niet te tellen. In die tijd was alles wat met Afro-Amerikanen te maken had een schande voor de blanke gemeenschap. Wat hen nog het meest stoorde, was dat Elvis elementen uit de zwarte cultuur acceptabel bracht voor een blank publiek. Zowel in zijn muziek als in zijn bewegingen, was hij rauw en sensueel. Niet te verwonderen dat de jeugd hier als een blok voor viel", aldus Hendrickx.

Een eerste hoogtepunt van die veelbesproken (en nog meer gekopieerde) heupbewegingen, was al te zien in 1956. Een toen nog jonge Elvis trad op in de Ed Sullivan Show. "Zijn vertolking van "Hound dog" daar kan je beschouwen als de eerste kroning van de koning", meent Hendrickx. "De manier waarop hij daar beweegt en bewust provoceert is dé reden waarom er later vaak op werd aangedrongen om hem from the waist up in beeld te brengen."