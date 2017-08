Eind juli nodigde Pukkelpop het Nederlandse koningspaar officieel uit voor Petit Bazar, een belevingshoekje op de festivalwei met veel randanimatie en eetkraampjes. Thema dit jaar is er immers "hup Holland hup". Vorige week viel het koninklijke antwoord letterlijk in de bus, via een brief. De inhoud van die brief wilde de organisatie niet bekendmaken.

Maar gisteren volgde een animatiefilmpje op de sociale media van het festival. Daarin hoor je de stem (uiteraard nagebootst) van Máxima zeggen: "Dag lieve mensen Belgen, we zijn uiteraard zeer vereerd met jullie officiële uitnodiging naar jullie fijne festival, de Pukkelpop. Helaas hebben we andere verplichtingen, zoals daar zijn: de cursus klompen schilderen voor onze kleine meisjes. Wat uiteraard zeer belangrijk is voor hun opvoeding. We wensen jullie veel plezier!"

De kans was sowieso bitter klein dat het koningspaar zou afzakken. Het eerste officiële bezoek van Máxima na haar vakantie staat gepland op 24 augustus, dat van Willem-Alexander pas op 4 september. Bovendien is de koningin in de rouw want ze nam deze week afscheid van haar vader, Jorge Zorreguieta. Pukkelpop zelf vindt plaats van 16 tot 18 augustus. "We zijn er ook nooit vanuit gegaan dat ze zouden komen", benadrukt Pukkelpop zelf.