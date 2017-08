Tijdens de twee weekends van Tomorrowland hebben 40.000 kampeerders op DreamVille "recycle kits" gekregen om hun afval te sorteren en in te leveren en op die manier kans te maken op prijzen. In het "recycle club house" stond bovendien een 3D print studio waar plastic afval werd omgevormd tot unieke amuletten die ook dienst kunnen doen als flesopener. Dat proces kon je als kampeerder live komen volgen.

Volgens Tomorrowland werd er procentueel dubbel zoveel gerecycleerd in vergelijking met de vorige editie. "Er is een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van afvalbeheer op DreamVille", klinkt het. Dit najaar verwacht de organisatie ook nog de resultaten van een onderzoek van OVAM en Fost Plus over het afvalbewustzijn van festivalgangers.