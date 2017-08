Vijf dagen per week zal de Amerikaanse rocklegende optreden in het Walter Kerr Theatre op Broadway, de populaire theaterwijk in New York. Het eerste concert geeft hij op 12 oktober, de laatste op 26 november 2017. Op die manier is Springsteen een van de grootste artiesten in jaren die een Broadway-concertreeks boekt.

De Amerikaanse krant The New York Post had al een tijdje geleden, op basis van anonieme bronnen, laten vallen dat Springsteen aan een Broadway-debuut zou beginnen. Nu is het dus officieel bevestigd door het team van Bruce Springsteen.